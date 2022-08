Marcus Pestana é lançado candidato ao Governo de Minas pelo PSDB

Aécio Neves, Paulo Abi-Ackel e Marcus Pestana durante convenção eleitoral do PSDB (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) O PSDB lançou nesta sexta-feira (5/8) a candidatura de Marcus Pestana (PSDB) ao Governo de Minas nas eleições de outubro de 2022. O nome do vice não foi definido e deve ser oficializado na próxima segunda-feira (8/8).





O partido também definiu apoio a Bruno Miranda (PDT), vereador de Belo Horizonte, como candidato a senador no pleito deste ano. As oficializações ocorreram durante convenção eleitoral do PSDB nesta sexta, em BH.









"O jogo não começou. Como dizia o Didi, nosso grande craque da seleção 58, jogo é jogo, treino é treino. Então, o jogo não começou, a sociedade não está antenada nas eleições, está preocupada com fome, desemprego, miséria, tudo isso que atormenta a vida do brasileiro. Quando entrar o rádio e a televisão, nós vamos ver que essa polarização é fugaz, muito tênue, e existem quatro candidaturas bastante competitivas", completou.





O PSDB lançou 54 candidatos a deputado estadual e 54 a deputado federal. Em Minas, a legenda está junto de PDT e Cidadania.

Aécio, Abi-Ackel e Brant presentes

Outras figuras fortes do PSDB em Minas, os deputados federais e candidatos à reeleição Aécio Neves (PSDB-MG) e Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) e o vice-governador Paulo Brant (PSDB) estiveram presentes na convenção. Aécio celebrou o lançamento de Pestana ao governo.





"Estou muito animado. O PSDB tem a legitimidade consagrada por quatro mandatos nas últimas décadas, três agora muito recentemente, governando Minas Gerais com resultados. O PSDB se coloca novamente como postulante ao palácio com objetivo de resgatar o que Minas perdeu: influência nacional, capacidade de interferir nas grandes questões do Brasil. Estou entusiasmado com a candidatura de Pestana", afirmou.





Aécio chegou a estudar a possibilidade de disputar o Senado . Contudo, o candidato da chapa será Bruno Miranda. O parlamentar comentou o movimento.





"Apesar de todas pesquisas me colocarem em primeiro lugar ao Senado, mas priorizei o que é essencial para nós agora: recolocar o PSDB como alternativa de poder, de governo em Minas, para isso era preciso fortalecer a aliança. Por isso, abri mão da disputa ao Senado, vamos apoiar o vereador Bruno Miranda", completou.





Os partidos têm até esta sexta para realizar convenções eleitorais. Depois, eles têm até o dia 15 do mesmo mês para registrar as candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Disputa

Para o governo mineiro, fora Pestana , Romeu Zema (Novo) Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (Psol), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) estão na disputa até então.





Já ao Senado, além de Miranda, Alexandre Silveira (PSD), Cleitinho (PSC), Dirlene Marques (PSTU), Naomo Coura (PCO), Pastor Altamiro Alves (PTB) e Irani Gomes (PRTB) são nomes em disputa em Minas.





As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.