Ciro referenda apoio do PDT ao PSDB e diz que Pestana será eleito em MG

Mário Heringer, Ciro Gomes e Marcus Pestana em evento do PDT neste sábado, na Assembleia (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press) Ciro Gomes (PDT), candidato à Presidência da República nas eleições de outubro de 2022, referendou neste sábado (30/07) o apoio do PDT ao PSDB e ao nome de Marcus Pestana (PSDB) ao Governo de Minas. O aceno pela aliança ficou claro pouco antes, durante a convenção eleitoral do partido.

No evento do PDT em BH, Ciro Gomes declarou apoio a Marcus Pestana (PSDB) e celebrou Bruno Miranda (PDT) como candidato ao Senado (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press ) A tendência é que a chapa seja encabeçada por Pestana e que Bruno Miranda (PDT), vereador de BH, seja o nome ao Senado. Antes de falar sobre Pestana, Ciro questionou se Alexandre Kalil (PSD), outro nome ao governo estadual, terá fôlego com apoio de Lula (PT), e os movimentos de Romeu Zema (Novo) e do Novo, que fez proposta para se aliar ao PL , legenda do presidente Jair Bolsonaro (PL).





"O que eu quero lembrar é que não faz um ano, quero dizer, não faz dois anos, um ano e meio atrás, eu estava ajudando o Kalil, não estou arrependido disso, e o PT tirou com com um bom quadro, acho que o sexto lugar em Belo Horizonte com o Nilmário Miranda. Será que esse antipetismo generalizado sumiu? Escafedeu-se? Acho improvável. Quer ver? Espere um pouco, que o povo mineiro vai eleger Pestana governador", completou.

Lula e Bolsonaro "lambanceiros"

Bolsonaro e Lula, rivais de Ciro no pleito, foram chamados de "lambanceiros" pelo pedetista. "A gente precisa ter muito cuidado para não entrar na lambança do Bolsonaro e do Lula, que são dois lambanceiros profissionais bastante habilidosos. O que está acontecendo do lado do Bolsonaro? Você tem uma inflação, que na sexta básica, no consumo popular, passa de 30%. Você tem um salário mínimo brasileiro com o pior poder de compra dos últimos 20 anos", listou junto a outras questões.





O presidenciável também afirmou que Bolsonaro está cercado de pessoas corruptas, como filhos e ex-mulheres, e que tem um governo corrupto. Sobre Lula, o pedetista questionou o fato de o petista ter colocado o chamado orçamento secreto como mais grave que o mensalão.

Convenção eleitoral do PDT contou com figuras como Duda Salabert, Bruno Miranda e Mário Heringer (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press )





Ciro em BH





Estava prevista a presença de Ciro Gomes e apoiadores neste sábado para a convenção eleitoral do PDT, iniciada às 14h na Assembleia, na capital mineira. Contudo, Ciro atrasou, segundo ele, por causa de outras agendas - esteve nas cidades de São Paulo-SP, Curitiba-PR e Porto Alegre-RS neste sábado.





A convenção aconteceu , os deputados foram lançados, a aliança com o PSDB ficou clara - deve ser confirmada no evento dos tucanos, na sexta-feira -, e Ciro não apareceu. O presidenciável chegou à ALMG por volta das 18h30.





O evento contou com novos discursos de Bruno Miranda, Marcus Pestana e Carlos Luppi, presidente nacional do PDT, e Ciro Gomes.