Kalil em Congonhas: 'Zema foi se ajoelhar no pé do Bolsonaro'

'Ao contrário do outro, eu falo só a verdade', disse Kalil (foto: Leandro Couri)

O candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD), disse em Congonhas, Região Central do estado, neste sábado (30/7), que a campanha eleitoral deste ano será a hora de mostrar o que cada um fez. De um lado, ele com apoio do ex-presidente Lula (PT), e do outro, o governador Romeu Zema (Novo) aliado ao presidente Jair Bolsonaro (PL).