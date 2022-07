Zema revela proposta para aliança com PL, de Bolsonaro

Romeu Zema esteve no Mercado Central de BH nesta quinta-feira (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)



O PL tem como filiados o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição a chefe do Executivo do país, e o senador Carlos Viana, pré-candidato ao governo de Minas. Governador de Minas Gerais e candidato à reeleição em 2022, Romeu Zema (Novo) comentou na manhã desta quinta-feira (28/7) sobre um possível apoio do Partido Liberal (PL) no pleito.O PL tem como filiados o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição a chefe do Executivo do país, e o senador Carlos Viana, pré-candidato ao governo de Minas.













Zema revelou que há uma proposta para que o PL se junte a ele em 2022, que envolve a suplência na vaga ao Senado.



Na convenção do Partido Novo, no último sábado (23/7), o jornalista Eduardo Costa (Cidadania) foi colocado como preferido para ser o vice, enquanto o deputado federal Marcelo Aro (PP-MG) é o nome inicial para o posto de senador.



Após entrevista, Zema passeou pelo Mercado Central, conversou com clientes, comerciantes e tomou café (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Entraves





Há alguns entraves para que o PL seja um aliado de Zema. O primeiro é estadual: Viana se coloca como candidato e está junto de Bolsonaro. O segundo diz respeito ao cenário nacional: o Novo tem Luiz Felipe d'Ávila (Novo), correligionário de Zema, como candidato à Presidência da República.





Outro ponto é o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG), empenhado na disputa ao Senado.



A convenção partidária do PL em Minas aconteceu no último dia 20 e não contou com o lançamento de Viana como candidato.





O nome de Eduardo Costa também tem uma questão a ser resolvida. Marcus Pestana (PSDB), pré-candidato ao Governo de Minas, precisaria desistir da disputa, já que PSDB e Cidadania estão juntos em uma federação partidária. O plano B seria Mateus Simões (Novo), ex-vereador de BH e ex-secretário-geral do governo estadual.





Espera-se que a decisão se dê até 5 de agosto, data limite para realização das convenções partidárias. Depois, os partidos têm até 15 de agosto para registrar as candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Disputa





Além de Zema, Viana e Pestana, Alexandre Kalil (PSD), Renata Regina (PCB), Lorene Figueiredo (Psol), Vanessa Portugal (PSTU) e Indira Xavier (UP) se colocam na disputa pelo governo mineiro.





As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.