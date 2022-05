Bolsonaro sobre Zema: 'time que tá ganhando não se mexe'

Bolsonaro ergue o braço de Zema diante de dezenas de empresários durante a posse da nova diretoria da Fiemg, em BH (foto: Reprodução/Twitter )

O presidente Jair Bolsonaro (PL) manifestou apoio à reeleição do governador Romeu Zema (Novo) durante a cerimônia de posse da nova diretoria da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), na noite desta quinta-feira (26/5), no Minascentro, em Belo Horizonte.





"Já que o governador acabou de ocupar a tribuna, time que tá ganhando não se mexe", disse Bolsonaro, logo depois que Zema discursou para dezenas de empresários. O apoio ao governador de Minas também foi manifestado quando Bolsonaro ergueu o braço de Zema diante de gritos da plateia.

A declaração também ocorreu em meio à pré-candidatura do senador Carlos Viana, que saiu do MDB e se filiou ao PL, partido do presidente.









A posse da nova diretoria da Fiemg reuniu diversas autoridades, entre elas, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).



"Nessa rápida passagem por Minas Gerais, me sinto orgulhoso sobre como venho sendo tratado em todos os estados do Brasil. Se essa for a vontade de Deus, continuaremos trabalhando. Comparem os meus ministros e compreendam por que o Brasil está dando certo", disse Bolsonaro, pouco antes de encerrar o discurso.



Antes do seu discurso, Bolsonaro pediu a palavra ao presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), o empresário Flávio Roscoe,

A manifestação de Bolsonaro à reeleição de Zema aconteceu no mesmo dia em que Alexandre Kalil (PSD) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) formalizaram a construção de um palanque único em Minas Gerais O ex-prefeito de Belo Horizonte será o candidato da aliança ao governo mineiro. Lula e Kalil se reuniram em São Paulo (SP) e posaram para a primeira foto pública juntos.





Para além da oficialização da união, o encontro serviu para formalizar a indicação do PT ao posto de vice-candidato na chapa de Kalil. O escolhido foi o deputado estadual André Quintão, líder do bloco de oposição a Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa. (Com informações do Correio Braziliense)