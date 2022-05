Lula e Kalil: ato em Uberlândia deverá 'apresentar' palanque de PT e PSD

Kalil e Lula vão caminhar juntos na eleição deste ano (foto: Ricardo Stuckert)

Lula já havia projetado nova visita a Minas

Depois da oficialização, nesta quinta-feira (26/5), da participação na chapa de Alexandre Kalil (PSD) ao governo mineiro, o PT prepara o retorno de Luiz Inácio Lula da Silva ao estado. A coordenação da campanha de Lula organiza um ato político em Uberlândia, no Triângulo, no próximo dia 10. Será a primeira agenda pública da dupla.Ao, o deputado federal Reginaldo Lopes (PT), que encabeça a equipe do presidenciável petista no estado, disse que a ideia é promover o evento "Lula e Kalil abraçam Minas"."Vai ser o primeiro ato conjunto da aliança Lula-Kalil. Será a apresentação das duas pré-candidaturas aos mineiros", afirmou.A agenda de Lula e Kalil em solo uberlandense deverá ter, também, uma coletiva de imprensa. Mais cedo, em São Paulo (SP), eles posaram para a primeira foto pública juntos O candidato a vice na chapa do ex-prefeito de Belo Horizonte será o deputado estadual petista André Quintão . Ele é o líder do bloco de oposição ao governador Romeu Zema (Novo).Lula esteve em Minas Gerais há duas semanas. À época, as tratativas com o PSD pela união a Kalil estavam estagnadas por causa de impasse sobre a disputa pelo Senado. Reginaldo Lopes, no entanto, abriu mão da pré-candidatura e deixou caminho livre para o aperto de mãos entre petistas e pessedistas. Assim, a coalizão trabalhará pela reeleição do senador Alexandre Silveira (PSD)No último dia 9, durante discurso em BH, Lula já havia previsto novas visitas aos aliados mineiros . "Voltarei muitas vezes a Minas Gerais. Temos que fazer muitas conversas aqui. Há muitas coisas a serem acertadas. Vamos ter que construir algumas alianças no estado"