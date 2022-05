André Quintão, do PT, será o vice de Kalil na corrida ao governo mineiro

André Quintão será o vice de Kalil em Minas (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

O Partido dos Trabalhadores (PT) confirmou nesta quinta-feira (26/5) que vai indicar o deputado estadual André Quintão para ser o candidato a vice na chapa de Alexandre Kalil (PSD) ao governo mineiro. A escolha foi oficializada após reunião entre Luiz Inácio Lula da Silva e Kalil em São Paulo (SP).Participaram do encontro, também, o deputado federal Reginaldo Lopes (PT), coordenador da campanha presidencial de Lula em Minas, e o deputado estadual Cristiano Silveira, presidente do diretório mineiro dos petistas.Como havia antecipado ona semana passada, André era o favorito a ser o parceiro de chapa de Kalil . Ele é líder da oposição ao governador Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa."Juntos, vamos trabalhar pela vitória em Minas e no Brasil, para que nosso povo volte a ter esperança numa vida com dignidade e direitos, com emprego e renda, com desenvolvimento e justiça social, num país soberano e democrático", disse Lula, ao comentar a aliança entre PT e PSD e a escolha por André.

O posto de vice de Kalil seria ocupado por Agostinho Patrus (PSD), presidente da Assembleia. O deputado, no entanto, entregou a vaga ao PT a fim de viabilizar a união aos petistas.

Para o Senado em Minas, o PT vai apoiar a reeleição de Alexandre Silveira (PSD). Reginaldo Lopes, que era pré-candidato ao cargo, abriu mão de participar da disputa.

Reginaldo e Agostinho serão os responsáveis por coordenar o palanque Lula-Kalil





Kalil e Lula (ao centro) posaram para foto após firmarem acordo eleitoral em Minas (foto: Ricardo Stuckert)

Escolhido é próximo a 'ala petista' da Prefeitura de BH

André Quintão é benquisto por Alexandre Kalil. Há cerca de duas semanas, quando as tratativas para a chapa PT-PSD foram retomadas e a ideia de entregar a vice-candidatura ganhou força, o ex-prefeito de BH chegou a sugerir a Lula o nome do deputado estadual para ser seu parceiro.



Depois, o PT passou a estudar, internamente, quem indicaria para compor com Kalil. Reginaldo Lopes chegou a ser cogitado, mas não demonstrou interesse em ser o vice.



Ex-vereador de Belo Horizonte, deputado estadual desde 2003 e ex-secretário de Assistência Social durante parte do governo de Fernando Pimentel (PT), André é do grupo político do deputado federal petista Patrus Ananias. Essa ala da legenda teve, inclusive, certo espaço durante a gestão de Kalil na Prefeitura de BH.



No início de seu primeiro mandato,Kalil escolheu a assistente social Maíra Colares para a secretaria de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania após Patrus negar o convite.



"Falei [a Patrus]: 'então, me arruma uma assistente social que você confie. Disso não entendo nada e preciso ajeitar a tragédia que estou vendo acontecer'", relembrou, em 2020, ao "Roda Viva", da TV Cultura.

Assistente social, André é conhecido no PT por ter bases eleitorais espalhadas por todo o estado. A seu favor, além da predileção de Kalil, pesou o fato de ser próximo a Agostinho Patrus.