Bolsonaro estará em Minas nesta quinta-feira

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem agenda prevista para o Vale do Aço, em Minas Gerais, hoje. Ele irá a Coronel Fabriciano, participar da inauguração de um conjunto habitacional com 500 moradias destinadas a famílias de baixa renda, num total de 2 mil pessoas. A cerimônia está marcada para as 16h, na Rua Vereador José Antunes Barbosa, no Bairro São Vicente, com transmissão ao vivo pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e pelas redes sociais do Planalto.





O Residencial Buritis integra o Programa Casa Verde e Amarela e recebeu R$ 37,5 milhões em investimentos federais por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). São 25 blocos, cada um com 20 apartamentos, divididos entre térreo e quatro andares. O condomínio tem infraestrutura completa, com drenagem, esgoto, água, pavimentação, energia elétrica, iluminação pública e transporte público. De Coronel Fabriciano, Bolsonaro seguirá para Belo Horizonte, onde participará de evento empresarial.









Já a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, se filiou ontem ao Partido Liberal, o mesmo do marido, em cerimônia reservada, em Brasília. O objetivo do Palácio do Planalto é usar a imagem dela nas propagandas eleitorais de Bolsonaro.Michelle terá agendas próprias pelo Brasil ao lado da ex-ministra da Mulher e pré-candidata ao Senado Damares Alves (Republicanos). A estratégia é se comunicar diretamente com o eleitorado evangélico e feminino — ponto mais sensível para o presidente. Além disso, a primeira-dama também irá abraçar a causa do empreendedorismo.









Articuladores do presidente afirmam que a imagem de Michelle é positiva para cativar o eleitorado que ainda o rejeita — especialmente as mulheres. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que elas são a maior fatia de eleitores no Brasil. As mulheres correspondem a 79,2 milhões (52%), cerca de 8,7 milhões a mais que os eleitores do sexo masculino (70,5 milhões).





A advogada Caroline Lacerda, que é sócia do escritório Lacerda e Vieira de Carvalho e presta atendimento ao Partido Liberal, confirmou que a filiação tem o objetivo de garantir a presença de Michelle na propagada eleitoral de Bolsonaro na TV e no rádio.