Bolsonaro ironiza Doria: 'Abro mão do cinturão do UFC'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para ironizar a desistência do ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) da candidatura à presidência da República, anunciada nesta segunda-feira (23/5).

- Comunico que estou abrindo mão da disputa do cinturão dos pesos médios no UFC. Boa tarde a todos! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 23, 2022

O chefe do Executivo usou o Twitter para dizer que está "abrindo mão da disputa do cinturão dos pesos médios no UFC".