Secretário paulista vai de 'penetra' ao casamento de Lula e é demitido

Lula e Janja se casaram na noite de quarta-feira (18/05), na Zona Sul de São Paulo (foto: Ricardo Stuckert) O secretário-adjunto da Fazenda e Patrimônio da prefeitura de Itapevi, em São Paulo entrou de penetra no casamento do ex-presidente Lula e da socióloga Janja e foi retirado pela segurança do evento. Antônio de Pádua Freitas Moreira Junior também acabou demitido do cargo de secretário - por conta do episódio.









O casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a socióloga Rosângela Silva, a Janja, aconteceu na noite de quarta-feira (18/05) na Zona Sul de São Paulo. O ex-secretário foi retirado do casamento por volta das 23h30.





Confira nota na íntegra:





"Entendo que todo ser humano precisa ser respeitado em seus momentos particulares. E a festa de casamento é uma ocasião especial, reservada para amigos convidados.





A atitude do ex-servidor da Prefeitura de Itapevi não condiz com a postura de um agente público de cargo de confiança. Por estes motivos, foi exonerado na quinta-feira (19), com publicação veiculada na edição desta sexta-feira (20) do Diário Oficial do Município, da função de secretário adjunto. Defendo que o respeito ao próximo deve ser a premissa de todo cidadão."





*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes