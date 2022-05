Aécio defende PSDB na eleição presidencial e cogita concorrer ao Senado

O deputado federal mineiro Aécio Neves defendeu a candidatura própria do PSDB na eleição presidencial mesmo após a direção do partido apoiar a senadora sul-mato-grossense Simone Tebet (MDB). Ele também admitiu a chance de disputar uma vaga no Senado tanto pela pesquisa que o colocou como líder em intenção de votos em Minas Gerais quanto em razão da desistência de João Doria, ex-governador de São Paulo, a concorrer ao Palácio do Planalto.“Acredito que essa decisão (desistência de Dória) deve levar o partido a uma reflexão. Sempre defendi e continuo defendendo que o PSDB tenha uma candidatura própria (à Presidência)”, disse o parlamentar à reportagem do“Defendi outra candidatura nas prévias. Agora, com a desistência do ex-governador de São Paulo, abre-se espaço, a meu ver, para que o PSDB defina um novo nome. Não vou adiantar muito porque quero fazer isso conversando com nossos aliados”, observou.Aécio participou nesta segunda-feira (23/5) de um evento de prefeitos em Montes Claros, no Norte de Minas. Ele confirmou que pode abrir mão da candidatura à reeleição como deputado federal e se lançar à corrida pelo Senado, posto que ocupou de 2011 a 2019.“Hoje sou candidato a deputado federal. Mas é claro que uma pesquisa como essa faz com que continue avaliando o quadro daqui até mais próximo das eleições e das convenções partidárias”, frisou o ex-governador de Minas.“Vou continuar observando o cenário daqui até o momento das convenções partidárias. Porque a própria mudança no quadro federal dentro do PSDB pode levar às mudanças nos quadros estaduais”, acrescentou.Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado em 16 de maio colocou o político de 62 anos com 20,8% de preferência dos entrevistados mineiros, superando o também deputado Reginaldo Lopes (PT), citado por 8,3%.