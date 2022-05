Aécio aparece na frente em pesquisa para Senado em Minas

Aécio lidera pesquisa para o Senado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A corrida na busca por uma vaga no Senado tem o deputado federal Aécio Neves (PSDB) como o favorito dos mineiros. O ex-governador do estado, que já ocupou também o posto de senador entre 2011 e 2019, lidera o levantamento da Paraná Pesquisas para o cargo no Legislativo federal, com 20,8% das intenções de voto, superando o também deputado Reginaldo Lopes (PT), que conquistou 8,3% dos eleitores.

Aécio Neves não definiu se concorrerá a uma vaga no Senado ou se disputará nova eleição para a Câmara. Atualmente, o PSDB faz parte da base do governo de Romeu Zema (Novo), tendo Paulo Brant como vice-governador.









Outros nomes são citados na pesquisa para intenção de voto para o Senado. A vereadora de BH, Duda Salabert (PDT), obteve 5,3% das intenções, enquanto o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PL) atingiu 3,9% do eleitorado. Por fim, o também deputado Marcelo Aro (PP) conseguiu 2,1% dos entrevistados. O percentual de brancos e nulos ainda é relevante: 33,1%. Não souberam ou não respondem correspondem a 20,2% dos votos.

Cenário sem Aécio

Num segundo cenário da pesquisa, sem a presença de Aécio Neves, há um equilíbrio entre os nomes citados. Reginaldo Lopes lidera, com 9,2%, seguido por Alexandre Silveira (8,1%) e Marcelo Álvaro Antônio (5,6%). Marcelo Aro vem a seguir, com 4,9% das intenções. Brancos e nulos somam 44,5% e não souberam ou não responderam, 27,5%.





A Paraná Pesquisa contou com a participação de 1.680 eleitores de 78 municípios de Minas e foi realizada entre 8 e 13 deste mês. O levantamento tem margem de erro de 2,4% e atingiu nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/22.