Por que o número de Bolsonaro nas eleições de 2022 não é mais 17?

O presidente da República Jair Bolsonaro é candidato à reeleição pelo Partido Liberal (PL) com o número 22 . Foi filiado ao Partido Social Liberal (PSL) e usava o número 17 nas urnas em 2018, quando venceu a eleição contra Fernando Haddad (PT) no 2º turno.

Bolsonaro já passou por nove legendas e ficou dois anos sem partido após deixar o PSL, se filiando ao PL em novembro de 2021. Ele chegou a articular a criação de um novo partido, a Aliança Pelo Brasil, que não passou da fase de coleta de assinaturas.



Em fevereiro de 2022, o PSL se fundiu com o Democratas (DEM), dando origem ao União Brasil. Em 2018, o PSL elegeu a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados, perdendo apenas para o Partido dos Trabalhadores.

O PL foi fundado em 19 de dezembro de 2006 e tem como presidente o ex-deputado federal Valdemar Costa Neto. Bolsonaro levou aliados para a legenda, como seu filho Flávio Bolsonaro, senador do Rio de Janeiro.









Eleições 2022 Dia e horário de votação: O primeiro turno ocorre no domingo, 2 de outubro das 8h às 17h, no horário de Brasília. O segundo turno, caso necessário, será em 30 de outubro. Onde votar: O eleitor pode conferir o local de votação no site do TSE. Ou através do aplicativo e-Título, acessando "onde votar". Fizemos uma matéria com um passo a passo de como justificar ausência no dia da votação. Quem deve votar: Todos os brasileiros alfabetizados, entre 18 e 70 anos, serão obrigados a votar no dia da votação, isto é, 2 de outubro ou 30/10 em caso de segundo turno. O voto é facultativo apenas para quem tem entre 16 e 18 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos. Ordem para votar: Deputado federal - quatro dígitos Deputado estadual ou distrital - cinco dígitos Senador - três dígitos Governador - dois dígitos Presidente - dois dígitos

Nascido no interior de São Paulo, Bolsonaro é militar reformado, de 67 anos, iniciou a carreira como vereador do Rio de Janeiro, em 1989. Depois, foi deputado federal pelo estado por sete mandatos consecutivos. A coligação atual é com o Republicanos e o Partido Progressista (PP).