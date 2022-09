Pesquisa Genial/Quaest: aumenta avaliação negativa do governo Bolsonaro

Avaliação negativa do governo Bolsonaro aumenta na reta final das eleições (foto: Miguel Schincariol/AFP)



Nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (28/9), indica que o descontentamento da população com o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a subir. Segundo os dados, a avaliação negativa do governo é de 42% entre os entrevistados.









3% dos eleitores não souberam responder.

Avalição por região

Uma das regiões onde o governo Bolsonaro teve maior índice de avaliação negativa foi no Nordeste. De acordo com os dados, saltou de 48% para 55% os eleitores insatisfeitos com o governo. No Sudeste, 38% avaliam como negativo; no Centro-Oeste/Norte, 39%; e no Sul 35%.

A pesquisa

A pesquisa foi feita entre os dias 24 e 27 de setembro, com 2.000 eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%.





A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-04371/2022