Pesquisa Genial/Quaest: Lula abre 13 pontos percentuais sobre Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou para 13 pontos percentuais a vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e pode ser eleito ainda no primeiro turno, segundo pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (28/9).Hoje, Lula tem 46% das intenções de voto no primeiro turno. Em seguida, Bolsonaro aparece com 33%. Na pesquisa anterior, divulgada na última quarta-feira (21/9), o petista aparecia com 44%, contra 34% do atual presidente.

Lula (PT): 46%

Jair Bolsonaro (PL): 33%

Outros candidatos: 12%

Brancos/Nulos: 4%

Indecisos: 5%

Ciro Gomes (PDT) aparece com 6% e Simone Tebet (MDB) com 5%, mesmos números da pesquisa anterior. Soraya Thronicke (União Brasil) foi lembrada por 1% dos entrevistados. Os demais candidatos, Felipe D'Avila (Novo), Léo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB), Vera Lúcia (PSTU), Padre Kelmon (PTB) e Eymael (DC), não chegaram a pontuar.Votos brancos e nulos representam 4% do eleitorado. Indecisos são 5%.

O eleitorado 'cristalizado' - que considera seu voto definitivo - foram 79% dos ouvidos pelo levantamento.

Entre os mais pobres, que ganham até dois salários mínimos, o petista cresceu 5% em relação à pesquisa anterior. O que deixa ele com 56% das intenções de voto. A diferença também aumentou na Região Nordeste, o ex-presidente aparece com 65%, contra 19% do opositor.



Na Região Sudeste, local onde os dois candidatos estão fazendo muitos comícios e buscando conquistar eleitores, a um empate técnico. Lula tem 39% das intenções de voto, Jair Bolsonaro, 38%.



No Sul, o presidente performa melhor que Lula: 43% contra 30% do petista.

Segundo Turno

Caso a eleição vá para segundo turno, o estudo da Genial/Quaest indica que Luiz Inácio Lula da Silva seria o preferido por 52% dos entrevistados; já Jair Bolsonaro (PL) é o indicado por 38%.



A 20ª rodada da pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.000 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 24 e 27 de setembro, em entrevistas presenciais em todos estados da federação.



O nível de confiança da pesquisa Genial/Quaest é de 95%, com margem de erro máxima de 2%, para cima ou para baixo, em relação ao total da amostra.

A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-04371/2022 e custou R$ 125.896,48

