Eleições 2022: o que muda com a nova urna eletrônica?

Novas urnas eletrônicas contam com processador 18 vezes mais rápido, acessibilidade para pessoas com deficiêcia e novo design (foto: Reprodução/TSE)

Com a proximidade do primeiro turno das eleições gerais de 2022, muitos eleitores ainda não conhecem a nova versão da urna eletrônica. Afinal, muda alguma coisa com o novo equipamento? De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o intuito dos novos aparelhos é agilizar o processo eleitoral, aumentar a segurança e ter maior acessibilidade para pessoas com deficiência. Esses aparelhos também contam com um novo design.Serão 225 mil novas urnas eletrônicas, de um total de 577 mil aparelhos distribuídos por todas as seções eleitorais. Os novos aparelhos fazem parte da renovação recorrente feita pela Justiça Eleitoral, já que a vida útil de uma urna eletrônica é de 10 a 12 anos. Para as eleições deste ano, as urnas fabricadas em 2006 e em 2008 serão substituídas pelos novos modelos.