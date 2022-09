Ipec: Kalil cresce 5 pontos e encurta distância para Zema

Zema e Kalil estão nas primeiras posições da pesquisa Ipec sobre o governo de MG (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Segundo turno

Candidato do PSD ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil cresceu cinco pontos percentuais na pesquisa Ipec divulgada nesta terça-feira (27/9) em relação ao levantamento do último dia 20. Segundo os números, Kalil tem 34% dos votos válidos, contra 45% de Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição, que oscilou para baixo - tinha 46% na semana passada.O crescimento de Kalil está três pontos acima da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, para mais, ou para menos. Neste momento, porém, a eleição ainda seria decidida em primeiro turno, porque o percentual de Zema corresponde a cerca de 51,7% dos votos válidos.Em terceiro lugar, aparece Carlos Viana, do PL, com 3%. O senador, que disputa o Palácio Tiradentes com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), aparecia com 4% na pesquisa anterior.Marcus Pestana (PSDB), Vanessa Portugal (PSTU), Lorene Figueiredo (Psol), Renata Regina (PCB) e Indira Xavier (Unidade Popular) têm 1% cada. Cabo Tristão (PMB) e Lourdes Francisco, do PCO, não pontuaram. Possíveis votos brancos e nulos são 6%. Outros 8% não souberam responder.O Ipec, formado por executivos do extinto Ibope, também simulou um segundo turno entre Zema e Kalil em Minas. No cenário, o postulante à reeleição aparece com 50%, ante 37% do ex-prefeito de Belo Horizonte.No segundo turno, brancos e nulos são 6%. Outros 7% não souberam opinar ou não responderam.A pesquisa Ipec está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral sob o número MG-00909/2022. O nível de confiança é de 95%. Duas mil pessoas foram entrevistadas.