Votação vai terminar no horário de Brasília em todo o país; veja como será

Mudança no horário de votação vai unificar o início da apuração (foto: Elza Fiuza/Agência Brasil)

Estados impactados pela nova regra do TSE

O horário de votação será unificado em todo o país para o pleito deste ano, cujo primeiro turno ocorre neste domingo (2/10). Mesmo os estados com fusos distintos ao que predomina no Brasil precisarão seguir o horário de Brasília (DF), onde as urnas eletrônicas são abertas às 8h e fechadas às 17h.A unificação do horário, ratificada nesta terça-feira (27/9) em comunicado disparado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi definida pela corte em dezembro do ano passado. A modificação vai alterar a lógica de divulgação dos resultados e permitir que a apuração dos votos para todos os cargos comece já às 17h. Antes, os primeiros boletins rumo à totalização dos votos só eram divulgados após o término da votação no Acre, duas horas atrasado em relação à capital federal.Além do Acre, a mudança afeta todas as cidades de outros cinco estados: Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Amazonas, onde dois fusos vão vigorar. A nova regra vale, também, para o distrito de Fernando de Noronha, em Pernambuco (Veja, no fim deste texto, os novos horários).Segundo o TSE, a regra vai impedir que eleitores de estados que têm o relógio atrasado em relação a Brasília sejam influenciados por informações sobre a votação em outras praças. Quando a mudança foi definida pela Justiça Eleitoral, o então presidente da corte, Luís Roberto Barroso, consultou o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) a fim de entender os impactos da mudança para o estado.O relator do tema no TSE foi o ministro Edson Fachin, que recomendou a adaptação dos horários à lógica de Brasília. A medida não vale para as seções eleitorais instaladas no exterior.