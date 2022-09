Kalil quer Zema no debate da Globo: 'Tem que explicar'

Kalil durante o debate da TV Alterosa, quando Zema também se ausentou (foto: Marcos Vieira/EM/DA Press) Globo Minas, na noite de hoje, entre candidatos ao Governo de Minas nas eleições de 2022. Até então, o governador, que tenta reeleição, não participou de nenhum programa televisivo com os demais adversários. O ex-prefeito de BH Alexandre Kalil (PSD) afirmou nesta terça-feira (27/09) que espera a presença do governador Romeu Zema (Novo) no debate promovido pela, na noite de hoje, entre candidatos ao Governo de Minas nas eleições de 2022. Até então, o governador, que tenta reeleição, não participou de nenhum programa televisivo com os demais adversários.









"E nós temos que ver como que está no trilho, nós temos que ver essa conta, para ele me explicar. Ele tem que explicar para Minas Gerais o que é estar no trilho. Se ele conseguir me explicar o que é estar no trilho, eu vou ficar muito satisfeito. Eu só quero essa explicação, porque que Minas está no trilho."





O primeiro debate na TV aconteceu em 7 de agosto, promovido pela TV Band Minas. Na ocasião, Zema cancelou a participação horas antes ao alegar indisposição.





Já em 17 de setembro, o governador faltou ao debate da TV Alterosa/SBT por discordar das regras do programa - aceitas em reunião anterior, com a participação das equipes de campanha. O novista também faltou , essa segunda-feira (26/7), à sabatina promovida por TV Alterosa e Estado de Minas para priorizar agendas de campanha.

Debate da Globo

debate da Globo será realizado às 22h30 desta terça. Além de Kalil e Zema, Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB) e Lorene Figueiredo (Psol) foram convidados e são aguardados.





Zema ainda não confirmou presença, e a participação não consta em agenda. Kalil diz que o adversário tem a chance de "derrubar" todos caso apresente algum número - o que chamou "impossível".





"Se ele me mostrar porque, porque quando você põe uma coisa no trilho, tem que ter número. Então, meu problema é o seguinte: ele tem uma oportunidade rara de mostrar para Minas Gerais inteiro que Minas está no trilho. Então, acho que na hora que ele demonstrar isso, ele derruba nós todos. Só acho impossível ele mostrar, porque contra a matemática ninguém briga", também afirmou Kalil.

Disputa

Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também estão na disputa pelo governo mineiro.





O primeiro turno das eleições ocorre no domingo, 2 de outubro. Caso necessário segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.