Zema falta ao debate dos candidatos ao Governo de Minas na TV Alterosa

Candidatos ao Governo de Minas durante debate da TV Alterosa; púlpito de Zema ficou vazio (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) O governador Romeu Zema (Novo) faltou ao debate entre candidatos ao Governo de Minas realizado na noite deste sábado (17/09) pela TV Alterosa, Estado de Minas e Portal Uai. O debate, transmitido ao vivo pela TV Alterosa e portal Uai, começou às 18h30.









A TV Alterosa se manifestou sobre a ausência de Zema e salientou que as regras foram aprovadas em reunião com assessores dos candidatos.





"Com relação à discordância das regras mencionadas em nota pela assessoria de Romeu Zema, a TV Alterosa esclarece que foi realizada reunião com os representantes de todos os candidatos convidados. Durante esta reunião, o único ponto de discordância levantado pelos representantes do candidato à reeleição foi relativo à veiculação da imagem do púlpito no cenário na eventual ausência de algum dos convidados", inicia, em nota lida no ar pela jornalista Carolina Saraiva, mediadora do debate.





"As regras foram aprovadas por mais de 2/3 dos presentes, como estabelece a Lei 9.504, inciso III, parágrafo quinto e encaminhada à Justiça eleitoral. A TV Alterosa lamenta a decisão do candidato Romeu Zema de se ausentar do debate", complementa a emissora.





Neste sábado, Zema cumpriu agenda de campanha em Patos de Minas, cidade da Região do Alto Paranaíba. O governador também faltou ao debate da TV Band, realizado em agosto. À época, alegou que teve "indisposição".









Debate na TV Alterosa

A TV Alterosa, o Estado de Minas e o Portal UAI realizam, neste sábado (17/9), debate para conhecer, analisar e discutir as propostas dos candidatos ao governo de Minas Gerais.

Foram convidados cinco candidatos dos partidos com representatividade no Congresso Nacional: Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (PSOL) e Marcus Pestana (PSDB).

O governador Romeu Zema não está presente. Com isso, o púlpito fica vazio.

Transmitido simultaneamente ao vivo no canal do Portal Uai no YouTube, o evento tem uma hora e meia de duração, dividido em quatro blocos.

Os candidatos estão livres para definir qual tema abordarão ao fazerem perguntas, bem como para escolher quem irá respondê-las. Entretanto, cada candidato só poderá ser perguntado uma vez. Lorene Figueiredo (Psol), Marcus Pestana (PSDB), Alexandre Kalil (PSD) e Carlos Viana (PL) são os candidatos que participam do debate da TV Alterosa, afiliada do SBT em Minas Gerais.

Disputa

Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também estão na disputa pelo governo.





O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.