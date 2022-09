Kalil promete reativar secretaria especial do Norte de Minas

Em atividade de campanha em Montes Claros, no Norte de Minas, nesta sexta-feira (16/9), o candidato a governador pelo PSD, Alexandre Kalil, participou de uma roda de conversa com representantes das áreas da agricultura familiar e da educação superior pública da região, além de lideranças de comunidades tradicionais, envolvendo indígenas, quilombolas, geraizeiros e vazanteiros, dos quais recebeu demandas.

Na oportunidade, ele também anunciou que, se eleito, vai reativar a Secretaria Extraordinária do Desenvolvimento do Norte de Minas e dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, que tinha sido criada no primeiro governo Aécio Neves (2003) e foi desativada pelo governador Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição, dentro das medidas de redução da estrutura do estado e eliminação de gastos.

“Temos que voltar com a regionalização, com a Secretaria regional do Norte (de Minas)”, disse Kalil. Ele voltou a afirmar que a região foi “abandonada” na atual gestão.

O “anúncio” de que, se for vitorioso, vai recriar a pasta voltada exclusivamente para o Norte de Minas e os Vales do Jequitinonha e do Mucuri é mais uma estratégia do concorrente do PSD de tentar aumentar sua votação no chamado Polígono das Secas, com o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), novamente candidato ao Palácio do Planalto, com o qual está coligado. Lula tem grande força eleitoral na região castigada pela falta de chuvas, em condição semelhante ao Nordeste brasileiro.

Na quinta-feira (15/9), Alexandre Kalil participou de um comício na Praça da Catedral (Centro de Montes Claros), ao lado do candidato à Presidência da República pelo PT. Na ocasião, ao “apresentar” o ex-prefeito de BH ao público, Lula cometeu uma gafe: “querido companheiro Kalil, se Deus quiser, futuro governador do Rio de Janeiro”. O vídeo com a “falha” do petista viralizou nas redes sociais.

Na manhã desta sexta-feira, Kalil participou do encontro com os representantes dos agricultores familiares, dos povos tradicionais e dos professores da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) em um comitê da deputada estadual Leninha Souza (PT), candidata à reeleição para a Assembleia.

O candidato do PSD declarou que, se eleito, vai apoiar a pequena produção agrícola. “A agricultura familiar não precisa de muita coisa: infraestrutura para o escoamento (da produção e a retomada dos programas que que já existiram”, disse Kalil. Na sequência, ele citou os programas estaduais de apoio aos pequenos agricultores do Norte de Minas, como os programas de distribuição de sementes e de distribuição do leite, que foram suspensos no atual governo.

O ex-prefeito de BH também afirmou que na gestão Romeu Zema foram reduzidos os gastos em educação em Minas. ““investimento em ciência e educação é um investimento em qualidade de vida, isso a Ásia nos ensinou há 30 anos. Quem ignora da educação infantil à universidade está ignorando o futuro. Esse governo deixou as estradas acabarem, tudo bem, mas deixar a saúde acabar, igual estamos vendo agora, que não tem remédio, e deixar a educação acabar é condenar um estado à regressão”, disparou.

'Preconceito é coisa de idiota'

O ex-prefeito de Belo Horizonte destacou a importância da garantia dos direitos da minorias, especialmente da comunidade LGBTQIA+, e da necessidade do fim do preconceito.

“Preconceito é coisa de idiota, é coisa de estúpido. Preconceito é coisa da elite branca, estratificada desde a época colonial”, afirmou Kalil.

