Kalil e Zema miram o Norte de Minas Gerais nesta quinta

Romeu Zema e Alexandre Kalil, candidatos ao Governo de Minas nas eleições de 2022 (foto: Jair Amaral e Marcos Vieira/EM/DA Press)

A Região Norte de Minas Gerais é a bola da vez para Romeu Zema (Novo) e Alexandre Kalil (PSD), candidatos a governador nas eleições de outubro de 2022. Nesta quinta-feira (15/09), os adversários - tidos como os dois principais na disputa do Palácio Tiradente - cumprem agenda eleitoral na zona com 1.779.701 moradores, segundo levantamento de agosto de 2021 do Departamento de Convênios da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (AMAMS).