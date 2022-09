Aécio Neves é o convidado desta quinta (15) do podcast de Política do EM

O deputado federal Aécio Neves (foto) vai ser entrevistado pelo Estado de Minas nesta quinta (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

O "EM Entrevista", podcast de Política do Estado de Minas, recebe, nesta quinta-feira (15/9), o deputado federal Aécio Neves, que concorre à reeleição pelo PSDB. O parlamentar vai fechar a série de sabatinas a candidatos à Câmara dos Deputados que tendem a ser "puxadores" de voto e, assim, ajudar seus partidos a formar bancadas no Legislativo.A conversa com Aécio começa às 11h30 e será transmitida ao vivo pelo canal do Portal Uai no YouTube. A entrevista vai durar cerca de 40 minutos. Governador de Minas Gerais entre 2003 e 2010, o tucano foi senador da República de 2011 a 2019, quando retornou à Câmara dos Deputados. Em 2014, ele ficou em segundo lugar na corrida ao Palácio do Planalto - perdeu para Dilma Rousseff (PT).Aécio chegou a ser cotado para disputar o Senado neste ano, mas não entrou na disputa a fim de fortalecer a candidatura do também tucano Marcus Pestana ao governo. O partido firmou uma aliança com o PDT, que indicou Bruno Miranda, vereador de Belo Horizonte, para concorrer a senador. Ao longo desta semana, o "EM Entrevista" conversou com possíveis "puxadores" de distintas correntes ideológicas. Passaram pela bancada Marcelo Álvaro Antônio (PL), Duda Salabert (PDT) e Reginaldo Lopes (PT).