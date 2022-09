Duda Salabert: 'Quero me tornar a primeira pessoa trans no Congresso'

Candidata a deputada federal pelo PDT, Duda afirmou que chapa de deputados do PDT a deixa "feliz e tranquila" (foto: Jorge Gontijo/EM/DA Press) A candidata à Câmara dos Deputados Duda Salabert (PDT) tem o sonho de ser a primeira pessoa trans eleita ao Congresso Nacional. Vereadora mais votada da história de Belo Horizonte, com 37.500 votos, Duda foi a segunda convidada da série do EM Entrevista com os “puxadores de votos" e ressaltou a expectativa do partido para o pleito deste ano.





“Nós conseguimos manter uma chapa de deputados federais muito alinhada com os direitos dos trabalhadores, com o trabalhismo, com o Leonel Brizola e a sua tradição. Então, estou muito feliz com a chapa de candidatos do PDT e temos chances de eleger uma chapa que pode assumir o protagonismo no campo da esquerda em Minas Gerais. Então, estou muito tranquila”, disse.

A candidata, porém, se diz preocupada com a campanha e não canta vitória antes da hora, mesmo com a grande expressão de votos na disputa pela Câmara Municipal de Belo Horizonte. Como reflexo do preconceito que sofre, ela teme que isso possa tirar votos para alcançar a Câmara Federal.





“Não se ganha eleição antes da hora. A ex-presidenta Dilma Rousseff estava liderando todas as pesquisas para o Senado em 2018 e perdeu as eleições, terminando em quarto lugar. Então, não se ganha eleição antes da hora. E nós temos um preconceito atávico que coloca o grupo de que faço parte, travestis e transexuais, com 90% da prostituição. Então, há muito preconceito. Nós temos que conseguir voto a voto”, relatou.

A candidata ressalta que o sonho de ser eleita para o Congresso Nacional está vivo e, caso isso aconteça, irá fazer história.





“Minha expectativa e sonho é que nós ganhemos essa eleição e nos tornemos a primeira pessoa trans eleita na história do Congresso Nacional. Então, o voto da pessoa pode fazer história”, concluiu.