Duda Salabert e Reginaldo Lopes participam hoje (14) do 'EM Entrevista'

Duda Salabert e Reginaldo Lopes são esperanças de PDT e PT para impulsionar as votações legislativas dos partidos (foto: Lucas Ávila/Astronauta Comunicação e Marcos Vieira/EM/D.A Press)

continua a sabatinar, nesta quarta-feira (14/9), os candidatos a deputado federal que tendem a ser os "puxadores de voto" de seus partidos na eleição de outubro. Hoje, o podcast de Política "EM Entrevista" receberá, em duas edições distintas, a vereadora de Belo Horizonte Duda Salabert, que concorre pelo PDT, e o deputado federal Reginaldo Lopes, que tenta a reeleição pelo PT.A conversa com Duda será às 12h. Reginaldo, por sua vez, será recebido às 15h. As entrevistas podem ser assistidas ao vivo no canal do Portal Uai no YouTube. Duda Salabert é a vereadora mais votada da história de BH. Em 2020, ela foi escolhida por 37.613 eleitores. Já Reginaldo, quatro anos atrás, foi o segundo colocado entre os 53 que assumiram os assentos de Minas na Câmara: recebeu 194.332 votos.As conversas vão durar 40 minutos. Na segunda-feira (11), o entrevistado foi Marcelo Álvaro Antônio (PL), apoiador do presidente Jair Bolsonaro, seu correligionário, e o mais votado do estado em 2018 Amanhã, para encerrar a série de entrevistas, o "EM Entrevista" recebe Aécio Neves (PSDB), que busca renovar o mandato de deputado federal.