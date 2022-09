Eleições 2022: cresce o número de candidatos a deputado em relação a 2018

Solenidade na Câmara dos Deputados sobre 33 anos da Associação dos Servidores Terceirizados do Congresso Nacional, nessa segunda-feira (12) (foto: Wesley Amaral/Câmara dos Deputados) As eleições gerais de 2022 terão um aumento no número de candidatos a deputado em relação ao último pleito, de 2018. No geral, são 403 candidatos a mais este ano, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).









Já no pleito de 2018, foram 27.561 totais. Desses, 8.607 disputaram a Câmara dos Deputados; 17.973 tentaram Assembleias Legislativas; e 981 Câmara Legislativa do Distrito Federal.





Na disputa de 2 de outubro de 2022, são 513 cargos para Câmara dos Deputados; 1.059 para Legislativo estadual e distrital - com 1.035 para assembleias e 24 para câmara.

Regiões

A região com mais candidatos a deputado em 2022 é a Sudeste, com 9.550. Nordeste, com 7.257; Norte, 4.228; Sul, 3.830; e Centro-Oeste, 3.060. São 1.278 nomes à reeleição.