Lula está ansioso e triste pelas dificuldades, diz colunista

Lula tem enfrentado dificuldades de governabilidade (foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) Folha de S. Paulo, auxiliares e ministros do petista dizem que o presidente tem se decepcionado com as diversas limitações que tem encontrado em seu terceiro mandato. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está ansioso e triste com as condições de governabilidade da atual gestão. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da, auxiliares e ministros do petista dizem que o presidente tem se decepcionado com as diversas limitações que tem encontrado em seu terceiro mandato.

Vale destacar que da primeira à atual gestão, Lula enfrentou um desgaste de sua imagem com a ascensão do antipetismo motivado pela crise do Partido dos Trabalhadores, cuja imagem foi corroída pela Operação Lava Jato.

Conforme assessores próximos do petista, Lula vive em seu terceiro mandato um paradoxo: ele tem ambições maiores que nos mandatos anteriores, mas não pretende fazer tantas concessões para ter governabilidade.