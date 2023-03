O que é arcabouço fiscal?

Equipe do ministro Fernando Haddad se debruça sobre um novo modelo do arcabouço fiscal para ser apresentado ao Congresso e ao mercado financeiro (foto: Lula Marques/Agência Brasil)

Em reunião realizada em Brasília, nessa segunda-feira (20/3), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) se encontrou com parlamentares e mencionou um otimismo com o novo modelo do arcabouço fiscal elaborado por sua equipe. Mas o que é isso e como funciona?

Arcabouço fiscal ou simplesmente âncora fiscal é o conjunto de regras e parâmetros orçamentários para impedir o desequilíbrio entre receitas e despesas. Ou seja, é a forma de impedir que o governo gaste muito mais do que arrecada e com isso eleve a dívida pública a um patamar que gere desconfiança nos investidores sobre a capacidade de o país honrar o pagamento de sua dívida.

Até agora, o teto fiscal foi o limitador dos gastos para evitar que as despesas seguissem maiores do que a arrecadação de impostos somada a recursos extras, como privatizações.



Mas como o governo tem despesas que fogem ao controle em situações como pandemias e catástrofes climáticas, assim como gastos sociais, nos últimos anos o teto de gastos foi sistematicamente desrespeitado, com medidas para permitir despesas além do teto de gastos.

Leia mais: Haddad demonstra otimismo sobre tramitação no Congresso

Na prática, ele não impediu o aumento de gastos, que não gerou problemas porque a arrecadação também está crescendo. Agora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresenta o novo conjunto de medidas da nova regra fiscal que vai estabelecer os parâmetros para que os gastos do governo se mantenham dentro de um limite que impeça o crescimento da dívida pública.