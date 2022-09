Os duros recados de Rosa Weber aos que atacam o STF

(foto: Montagem/Correio Braziliense)





Correio Braziliense. "Em todos os discursos, lembranças sobre o papel do Supremo como guardião da Constituição e da democracia." "A posse da ministra Rosa Weber na Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) foi uma saraivada de recados àqueles que atacam a Suprema Corte acima do tom da liberdade de expressão ou que cogitam medidas drásticas em caso de resultado eleitoral desfavorável", afirma o Blog da Denise , do. "Em todos os discursos, lembranças sobre o papel do Supremo como guardião da Constituição e da democracia."





Denise Rothenburg lembra que "a plateia também não deixou de pinçar, com aplausos efusivos, pelo menos 12 momentos da fala da nova presidente do STF , em especial nas menções ao processo eleitoral, sob o 'comando firme do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral', à 'autonomia e independência do STF, que se sobrepõem aos indivíduos e autoridades', e aos poderes constituídos — 'sem Poder Judiciário livre e forte, independência entre os Poderes e imprensa livre não há democracia'".





A jornalista destaca que "os aplausos entusiasmados partiram também dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e dos militares presentes. Sinal de que não há espaço para tentar dar uma rasteira no processo de eleitoral em curso. Seja quem for o vencedor, governará."