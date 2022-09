Marina Silva sobre Lula: 'Nenhuma igreja foi fechada por ele'

Candidata a deputada federal pelo REDE, Marina Silva defendeu ex-presidente Lula de acusações sobre fechamento de igrejas (foto: Ricardo Stuckert)

Candidata à Câmara dos Deputados, Marina Silva (Rede-SP) defendeu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de acusações sobre “fechar igrejas” caso for eleito. Após declarar apoio ao petista, Marina disse que enquanto Lula esteve no poder, nenhuma igreja foi fechada e que muitos pastores oravam com ele no Palácio da Alvorada.