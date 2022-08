Duda Salabert declarou no EM Entrevista que esta seria uma eleição muito violenta para as candidatas mulheres (foto: Túlio Santos/EM/DA Press)

A vereadora Duda Salabert (PDT) recebeu mais uma ameaça de morte, conforme divulgou nesta quarta-feira (17/08). "Recebi novas ameças de morte de grupos neonazistas: três ameças nos últimos três dias", denunciou nas redes sociais.

Não é a primeira vez que a vereadora recebe ameaças desde que foi eleita em outubro do ano passado. Diante do risco iminente à vereadora, o prefeito Fuad Noman colocou a Guarda Municipal à disposição para fazer a escolta de Duda.

No EM Entrevista, Duda antecipou que concorreria ao cargo de deputada federal como uma forma de manter a integridade dela e da família, apostando em uma maior proteção em um cargo em Brasília. Porém, ela começou a campanha sob ameaça. "Ontem foi o primeiro dia de campanha e passei maior parte do meu tempo em reunião ccom as forças de segurança", escreveu.

As ameaças vieram assinadas com o número "14/88", uma alusão à simbologia nazista. "Tudo indica que entramos na eleição mas violenta do país. Para nossa segurança, farei campanha com carro blindado, colete à prova de bala e com a escolta armada que me acompanhará", declarou.

Histórico de ameaças

Não é a primeira vez que Duda recebe ameaças de morte. No início do mês (1º/08), Duda denunciou mensagens de ódio enviadas por grupos neonazistas.

"Perder seu emprego foi só o começo, na próxima vez você vai perder sua vida", trouxe trecho de e-mail enviado no dia 28 de julho à parlamentar por uma pessoa que se identifica pelo nome William Maza dos Santos.

Em dezembro, logo depois de ter sido eleita como a vereadora mais bem votada da história de Belo Horizonte, Duda recebeu a mensagem de "mar de sangue" no Colégio Bernoulli, onde Duda lecionava. Na época, a vereadora ponderou que as ameças foram a razão para que fosse afastada.

Repúdio ao discurso de ódio



Duda Salabert afirmou que foi este grupo que forçou a saída dela, no ano passado, de uma escola onde dava aula. "Recebi outra ameaça de morte do grupo neonazista que frequenta fóruns e ambientes virtuais de onde se (sic) surgiram os terroristas que cometerem o Massacre na escola de Suzano", escreveu a vereadora nas redes sociais.



"Por causa desses nazistas perdi meu emprego ano passado, pois eles enviaram na época e-mails para a escola onde eu trabalhava dizendo que transformariam a escola em um mar de sangue caso eu continuasse dando aula lá", disse Duda.



Em 1º de agosto, Duda repudiou os ataques em pronunciamento na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ela lembrou que os grupos que pregam o ódio, como os neonazistas, se proliferaram nos últimos anos com a ascensão da extrema-direita.