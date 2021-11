Etarismo provoca o isolamento social (foto: Pixabay)

Como ninguém é jovem para sempre, à medida em que a expectativa de vida dos brasileiros vai aumentando, não importando a cor, gênero ou classe social, provavelmente experimentaremos o etarismo – preconceito de idade.









Você sabe quais frases e comentários ditos aleatoriamente são etaristas? Muita gente não sabe, mas várias expressões que usamos com frequência são etaristas, mesmo que não tenhamos a intenção de ser.



Selecionei 9 frases e comentários etaristas que podem e devem ser evitados:





01 – Nossa, você não parece a idade que tem!

Dito dessa forma, aquela pessoa, pela idade que tem, deveria estar mais feia. Qual o incômodo de estar com a aparência da própria idade?





02 – Você deve ter sido muito bonito (a) ou ela (ele) é muito bonita (o) para sua a idade.

Parece um elogio, mas na verdade, o que fica nas entrelinhas é que a pessoa não ser jovem, até que é bonita (o). Isso sugere a beleza só existe na juventude e não em todas as etapas da vida. Por que não dizer apenas “você é tão bonita (o)?





03 – Você ainda transa?

Sexo e desejo não têm nada a ver com idade. Talvez, em algum momento, não seja mesmo possível fazer todas as posições do Kama Sutra, mas quem disse que prazer tem a ver com performance?





04 – Você não tem mais idade para usar isso!

Quem disse que podemos fazer ou usar só quando somos jovens? Homens e mulheres de qualquer idade têm direito de vestir ou fazer o que tiverem vontade e ninguém tem nada com isso.





05 – Desculpa perguntar, mas quantos anos você tem?

Envelhecer não é feio ou errado, muito menos ofensa para se pedir desculpas.





06 – “Ela poderia ser a mãe dele.”

Acredite, se duas pessoas escolhem namorar, casar ou mesmo ter um relacionamento casual, é porque há sintonia entre eles e a idade é o que menos importa. Importante: ela não é a mãe dele!





07 – “Tá esquecido (a) por causa da idade”.

Esquecer faz parte da vida. Ninguém demonstra preocupação quando um jovem de 20 anos não se lembra onde largou o celular ou não se recorda do nome da namorada do primo.





08 – “Ele (a) não entende dessas coisas, pois já está velho (a)”.

Não há idade para os adultos entenderem de algum assunto e nenhum tema pode ser considerado como exclusivo de pessoas jovens. Portanto, não pareça surpreso se algum conhecido mais velho for super bem-informado sobre relação a redes sociais, tecnologia, música etc.





09 – “Tá querendo parecer mocinha/garotão”.

Quais comportamentos definem juventude? Gostar de sair para beber ou dançar? Namorar? Viajar? Encontrar amigos? Querer mudar de carreira?” Pois bem, acredite: nada disso é exclusividade dos mais jovens. Todos têm direito de fazer aquilo que lhes permita serem felizes, independentemente da idade.





A luta contra o etarismo é longa!





P.S. Em 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra será comemorado. A intenção da data é provocar uma reflexão de como o racismo permeia a formação da sociedade brasileira, e ainda dar voz aos que lutam pelos direitos da população afrodescendente.





Diante da negligência e a violência que os negros sofreram e ainda sofrem, nós, da Juventude Reversa, gostaríamos de nos juntar àqueles para quem “as Vidas Negras importam”, ressaltando que a vida dos idosos importam demais.





Vozes-Mulheres (Conceição Evaristo)

A voz de minha bisavó

ecoou criança

nos porões do navio.

ecoou lamentos

de uma infância perdida.





A voz de minha avó

ecoou obediência

aos brancos-donos de tudo.





A voz de minha mãe

ecoou baixinho revolta

no fundo das cozinhas alheias

debaixo das trouxas

roupagens sujas dos brancos

pelo caminho empoeirado

rumo à favela

A minha voz ainda

ecoa versos perplexos

com rimas de sangue

e

fome.





A voz de minha filha

recolhe todas as nossas vozes

recolhe em si

as vozes mudas caladas

engasgadas nas gargantas.





A voz de minha filha

recolhe em si

a fala e o ato.

O ontem – o hoje – o agora.

Na voz de minha filha

se fará ouvir a ressonância