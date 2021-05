Cabelos grisalhos: mulheres assumem o envelhecimento com naturalidade

Samara Felippo resolveu assumir os cabelos grisalhos e está muito feliz (foto: Juliana Coutinho/ Divulgação)

Padrão de beleza é uma expressão usada para caracterizar como deve ou não deve ser o corpo e a aparência das pessoas para serem consideradas bonitas. O padrão de beleza varia de lugar para lugar. No Brasil, um país multirracial,



Daí a importância da escolha de modelo a ser seguido no Brasil.



Para as mulheres o impacto é diferente, é falta de vaidade e desleixo.



Os cabelos grisalhos despertam opiniões diferentes entre homens e mulheres. Para nós homens, o impacto é positivo; é considerado charmoso, dizem. Ao contrário de alguns que insistem em tingi-los de acaju, enquanto as orelhas, nariz e postura se deformam.Para as mulheres o impacto é diferente, é falta de vaidade e desleixo.

Não há nada errado com o cabelo grisalho - com o passar do tempo o nosso organismo produz menos melanina, a proteína que dá cor aos cabelos. Trata-se de uma questão de escolha, de uma renúncia, aceitar os cabelos brancos. Sem mencionar a economia com tintura para cabelos e salões de beleza para o tratamento de fios danificados pelo uso frequente de químicos.





Vale a pena mirarmos novamente na juventude de nossos dias. Uma juventude mais preocupada com o meio ambiente, sustentabilidade e propósitos do que a velha opinião formada sobre tudo.





Todo processo de mudança é difícil, falta mais visibilidade das mulheres que estão estabelecendo o novo padrão com seus cabelos brancos . Noto, em minhas idas ao supermercado, que muitas mulheres, devido à reclusão imposta pela, aproveitaram o empurrão para assumir os cabelos grisalhos . Confesso que tenho me surpreendido positivamente com o que tenho visto; são mulheres maduras que nada nos remetem a Madame MiN, da Disney. É um prazer vermos Suzana Alves, Preta Gil, Betty Faria, Carla Vilhena, Gloria Pires entre outras celebridades envelhecendo lindamente ao aderirem aos seus cabelos naturais.

É sentir-se satisfeito com a vida outra vez, deixar passar a crise da meia idade ao tomarmos consciência de que a vida é finita e a ditadura da beleza um engodo.