Sexismo e violência contra a mulher

Professora no Centro Universitário Una na área de Comunicação. Mestre em Cinema pela Escola de Belas Artes da UFMG. Coordenadora de Marketing no Instituto Ânima. Promove discussões sobre política, feminismo e ética no Instagram @claraateixeira

(foto: Pixabay/Reprodução )



Com a popularização da internet e das redes sociais, as pessoas começaram a discutir temáticas importantes para a vida em sociedade. A horizontalização do processo de comunicação fez com que vozes antes ignoradas, fossem projetadas. Racismo, machismo e LGBTfobia se tornaram assuntos em pauta tanto na internet, quanto nos almoços de família. Entender que essas violências existem e aprender a identificá-las é essencial para combatê-las.

Quando fazemos um recorte na violência contra a mulher, os dados são assustadores. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os casos de feminicídio cresceram 22,2% durante a pandemia em 12 estados do Brasil, em comparação a 2019. Apesar da subnotificação, o monitoramento Um Vírus e Duas Guerras mostrou que uma mulher é morta a cada nove horas no país, atualmente.





Casos como o da jovem Bianca, que foi assassinada e esquartejada pelo ex-namorado por ter compartilhado fotos de biquíni nas redes sociais no último sábado, infelizmente são mais comuns do que a gente imagina. Entender por que esse tipo de violência acontece, é fundamental para que possamos combatê-la. O feminicídio é o assassinato de mulheres devido ao desprezo que o autor do crime sente em relação à identidade de gênero da vítima. Podemos dizer que o feminicídio é a radicalização do sexismo.





Mas afinal, o que é sexismo?

Sexismo é o pensamento que está por trás da nossa cultura e que define quais costumes e atitudes são esperados para cada gênero (tanto para homens, quanto para mulheres), desde o modo de vestir até o comportamento social “adequado”. Além de definir os papéis de gênero, o sexismo também inclui a ideia de que o homem seja superior à mulher. Ou seja, o machismo faz parte do sexismo.



Vivemos numa sociedade sexista. Desde a infância, somos educados para nos encaixar e reproduzir a lógica sexista. Definições como “meninas usam rosa e meninos usam azul” podem parecer inofensivas, mas fazem parte de um projeto que delimita os espaços sociais de homens e mulheres, não considera as múltiplas possibilidades de performances de gênero, cultiva o machismo e pode terminar em feminicídio ou outros tipos de violência.





Vale lembrar que o capitalismo é fundamentado na divisão social do trabalho. Não é à toa que meninas brincam com bonecas e utensílios de cozinha, enquanto os meninos brincam com jogos e carrinhos. Para manter esse sistema, é preciso introduzir as meninas na vida doméstica e materna desde a infância e incentivar os meninos a serem engenheiros, astronautas ou cientistas. Esta é a principal razão pela qual que o sexismo existe e é permanentemente cultivado.





Por que é tão difícil acabar com o sexismo?





Acabar com o sexismo é estremecer as bases do capitalismo. Por isso, a nossa cultura foi construída e desenvolvida através de séculos a partir da definição dos papéis sociais dos gêneros. Até mesmo a nossa linguagem é sexista, pois generalizamos os grupos pelo masculino.



Por exemplo, é natural nos referenciarmos “aos professores” de uma instituição de ensino no masculino, mesmo quando a escola possui uma maioria de professoras mulheres. Dos banheiros binários até a ideia de que “mulheres nasceram para ser mães”, o sexismo foi naturalizado e o preconceito de gênero também.





O sexismo se apresenta em todas as esferas e fases da nossa vida. Ele está na escola, quando a professora separa as atividades de meninos e de meninas. O sexismo está na igreja, desde Adão e Eva, passando pelos ensinamentos bíblicos e chegando aos cargos eclesiásticos. Os papéis de gênero também são fortemente reforçados pela família, que costumeiramente faz uma diferenciação na educação dos filhos (os meninos são criados de uma maneira e as meninas de outra). Isso sem falar na divisão do trabalho doméstico e no reforço da ideia de que homens “não tem perfil” para cuidar da casa e dos filhos.





O feminismo toca na ferida do capitalismo. Por interferir em instituições edificadoras da nossa sociedade, construiu-se um entendimento equivocado sobre o feminismo como sendo um movimento que quer destruir a família e os princípios cristãos. Mas a verdade é o que o feminismo quer acabar com o sexismo e libertar homens e mulheres da opressão sexista. Enquanto o sexismo for naturalizado, a violência contra a mulher e o feminicídio também serão.