Dia Nacional do Voluntário: saiba a importância e como se tornar um

Programa de Voluntariado recebe inscrições pelo telefone 3489-1653 ou voluntariado@hospitaldabaleia.org.br (foto: Freepik/Divulgação)

Doação de amor, carinho e tempo sempre chegam aos pacientes, familiares e colaboradores do Hospital da Baleia, em BH. Há mais de 75 anos cuidando da saúde dos mineiros, a instituição filantrópica sempre contou com voluntários na missão de proporcionar um atendimento humanizado.

Atualmente, a ação conta com mais de 150 voluntários que atuam de maneira individual e em grupos, responsáveis por ajudar a instituição a realizar um atendimento cuidadoso e sensível. Os voluntários na modalidade individual dedicam em torno de 4 horas, enquanto os grupos dedicam de 2 a 3 horas do seu tempo e talento, podendo ser semanal, quinzenal ou mensal, seja para os pacientes da Hemodiálise ou dos Cuidados Paliativos.

Mas há quem dedica uma vida ao voluntariado. É o caso da voluntária Helena Orsini Nunes de Lima, de 102 anos, que passa os seus dias tricotando e produzindo gorros de lã para os pacientes do hospital. O intuito é aquecê-los e minimizar a dor e o sofrimento deles.

Voluntária Helena Orsini Nunes de Lima, de 102 anos que passa os seus dias tricotando um gorro (foto: Hospital da Baleia/Divulgação )

Helena Orsini diz que tem uma missão de não deixar estas pessoas doentes sentirem frio, e busca, através desta ação, levar amor, acariciar e confortar pessoas acamadas em horas tão difíceis. Católica, ela diz que "é dando que se recebe a graça divina".

Para os mais de 260 mil atendimentos realizados por ano, nas mais de 30 especialidades médicas, os voluntários realizam atividades como contação de histórias, interações musicais e teatrais, palhaçaria, organizam bingos para os pacientes, prestam serviço na brinquedoteca, entregam lanches, kits de higiene e realizam ações em datas comemorativas, como Dia das Crianças, Outubro Rosa, Novembro Azul e Natal.

"Temos também grupos religiosos que ofertam apoio espiritual para pacientes e familiares. Eventos de beleza e bem-estar também são organizados para elevar a autoestima dos pacientes, como cuidados com cabelo, unhas, pele, entre outros procedimentos de higiene pessoal", completou a responsável pelo voluntariado do Hospital da Baleia, Maria Conceição Almeida. Para ela, nos dias atuais, tempo é uma das coisas mais preciosas que temos e doá-lo em benefício do próximo é a expressão máxima de solidariedade com o semelhante.

A voluntária da brinquedoteca do Hospital da Baleia, Janine Dia Mariano, já realiza o trabalho de contar histórias, oficinas de brincadeiras e teatro há cinco anos. "Conheci o Baleia quando fiquei com o meu sobrinho que fazia tratamento contra a leucemia. Desde então, tenho me dedicado às crianças da Pediatria lendo, brincando e criando oficinas para eles. É um presente muito grande quando chego e sou recebida com um sorriso e um abraço de cada criança", conta Janine.

O programa de voluntariado do Hospital da Baleia existe desde 1982 quando foi fundada a Rede de Amigos do Hospital da Baleia, que capta recursos por meio de diversos canais e parcerias com a iniciativa privada. Desde 1987, a instituição atende por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) - uma das primeiras de Belo Horizonte a estabelecer parceria com o poder público.

Para além dos voluntários, os pacientes que se tratam no Baleia contam, com equipe multidisciplinar completa que dá o apoio terapêutico físico, psíquico e social. Fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, odontólogos, psicólogos e assistentes sociais completam a assistência nos serviços de Oncologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Buco-maxilo-facial, Cirurgia Plástica, Cirurgia Bariátrica e Nefrologia.

Para tornar-se um(a) voluntário(a) e fazer parte da Rede de Amigos do Baleia é preciso atender a alguns critérios como: idade mínima de 18 anos; estudantes com idade entre 16 e 18 anos serão aceitos, desde que vinculados a projetos sócio-educativos de Instituições de Ensino e autorizados por pais e responsáveis; apresentar boas condições de saúde física e emocional; ter disponibilidade mínima de 2 horas semanais para atuação voluntária; apresentar cartão de vacina e atestado de bons antecedentes.

Interessados podem entrar em contato com a instituição pelo telefone (31)3489-1653 ou e-mail voluntariado@hospitaldabaleia.org.br.