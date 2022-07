Livro ajuda a promover relacionamentos mais amorosos

Suzanne Stabile, que lança seu segundo livro no Brasil, é referência internacional em eneagrama (foto: Fotos: LC/Divulgação)



Ajudar a pessoa a entender a si mesma e a construir relacionamentos saudáveis. Esse é o propósito do livro “Uma jornada de descoberta do outro”, escrito por Suzanne Stabile, referência internacional em eneagrama e que tem seu segundo livro lançado no Brasil, após o sucesso de “Uma jornada de autodescoberta”, ambos com selo da Editora Mundo Cristão.





A autora parte dos estudos do sistema de classificação de personalidade chamado eneagrama para auxiliar leitores no autoconhecimento – ideal para compreender como cada um dos perfis interpreta o mundo, decide o que fazer e como tudo isso afeta os relacionamentos.





De acordo com a autora, o eneagrama é um sistema milenar que descreve nove maneiras de vivenciar o mundo e nove modos de responder às perguntas básicas sobre a vida. Assim, ao enxergar pela lente do eneagrama, o leitor pode compreender melhor a si e os outros, aumentar a aceitação e trilhar caminhos de entendimento mútuo





O aspecto mais impressionante desse sistema é sua espantosa precisão ao descrever a personalidade das pessoas, que as ajuda a conhecer os principais traços comportamentais e a ter mais consciência acerca das fortalezas e debilidades frente às circunstâncias. Quem se aventura pelo estudo do eneagrama não apenas aprende mais sobre si mesmo, mas também começa a ver o mundo pelos olhos do outro e a entender melhor por que as pessoas agem de determinado modo.



“Todos os relacionamentos — os que importam de verdade e até os menos relevantes — precisam de tradução. E, se nosso interesse em crescimento relacional e transformação é sincero, então o eneagrama é uma das ferramentas de tradução mais úteis que se encontra disponível”, comenta Suzanne.





A abordagem generosa e às vezes bem-humorada e sempre perspicaz de Suzanne revela o que está por trás do comportamento dos diferentes tipos de personalidade, o que confere à obra um caráter inestimável para promover relacionamentos mais amorosos, maduros e compassivos, já que fornece ao leitor uma ferramenta eficaz para potencializar a inteligência interpessoal.





Leitura instrutiva, é ideal para toda pessoa que procura se conhecer melhor e se esforça para compreender quem ama, a fim de viver a vida para a qual Deus a preparou. Além disso, a obra é altamente indicada para quem trabalha em atividades de gestão, aconselhamento, mentoria e liderança.

A obra ajuda o leitor a dar o primeiro passo para melhorar a qualidade de seus relacionamentos , obter sabedoria para conviver melhor com seus entes queridos e colegas, aprender a ver o mundo com os olhos do outro e a ter mais empatia, inclusive com pessoas difíceis e dominar uma ferramenta milenar, extremamente útil para sua comunicação interpessoal.





Os 9 tipos de personalidade do eneagrama



>> O perfeccionista: não gosta desse título, luta contra a raiva, mas acaba internalizando-a. Tem dificuldade de aceitar que é bom ou digno o suficiente, por causa de uma voz interior constante que acha defeito em tudo





>> O auxiliador: ou doador, quer sempre ser necessário, às vezes por razões altruístas, outras para receber algo em troca, mesmo que, em geral, tal motivação seja subconsciente





>> O realizador: quer ser bem-sucedido, eficiente e eficaz, e assim ser visto pelos outros. Tem dificuldade de interpretar sentimentos — tanto os próprios quanto dos outros





>> O romântico: tem a necessidade de ser singular e autêntico. Acha que falta algo em sua vida e que só ficará bem quando conseguir encontrá-lo. Sente-se confortável com a melancolia e, muitas vezes, extrai energia das tragédias





>> O investigador: deseja ter recursos adequados para jamais precisar depender de alguém. É o mais emocionalmente desligado de todos. Esse afastamento significa que ele consegue ter um sentimento e renunciar a ele





>> O leal: tem a necessidade de sentir segurança, porém lida com muita ansiedade em relação a possíveis acontecimentos futuros. Administra tal preocupação ao se planejar para o pior cenário possível e se apegar a regras





>> O entusiasta: quer evitar a dor e rapidamente reformula qualquer coisa negativa em positiva. Engana-se ao acreditar que vivencia todas as emoções, quando, na verdade, passa a maior parte da vida no lado feliz





>> O contestador: ou mandão, é independente e impiedoso, tende a ver tudo pelos extremos – bom ou ruim, certo ou errado, amigo ou inimigo. A raiva é sua emoção principal, mas não dura muito. Sempre defende os mais frágeis





>> O pacificador: ou mediador, tem menos energia que os outros tipos, pois tenta manter dentro de si tudo o que possa provocar conflitos e do lado de fora qualquer coisa que lhe roube a paz. Tem uma atitude passivo-agressiva



“Uma jornada de descoberta do outro”





Subtítulo: O que o eneagrama revela sobre nossos relacionamentos

Editora: Mundo Cristão

Autora: Suzanne Stabile

Páginas: 192

Preço: R$ 49,90



* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie