Busca do autoconhecimento

Se o caráter é revelado por meio do formato e de expressões do corpo humano, como explica a análise bioenergética, teria como esconder algum traço ou mesmo controlá-lo? A neuropsicóloga Leninha Wagner afirma que “com a identificação dos traços de caráter, traçamos o perfil psicológico em suas manifestações, deixando a pessoa cada vez mais apropriada de si e de sua aparição no mundo. Não podemos mexer ou controlar aquilo que é desconhecido. Ao se tornar conhecido para si próprio, o paciente passa a reconhecer as repetições e o padrão operacional. Esse padrão enraizado e introjetado de forma inconsciente, portanto é 'meu, mas eu não o conheço'. Quando a pessoa se vê, ela consegue operar e gerenciar sobre suas ações. Somos movidos pela emoção primordial, mas podemos colocar sobre esta a razão”.





A análise bioenergética não vê o paciente como um indivíduo dicotômico, mas em sua integralidade: “Ela tem o objetivo de ajudar cada um a reencontrar-se com seu corpo e a tirar o mais alto grau de proveito possível da vida que há nele, com o intuito de resgatar o seu potencial energético e se abrir às relações humanas, com maior segurança de saber quem é. A configuração física não é alterada, mas pode ser aceita, compreendida e utilizada em benefício do desenvolvimento do potencial de acordo com seus talentos e habilidades inatos. É crível enriquecer as experiências, humanizar as singularidades, apropriar-se de si e construir histórias por meio de boas memórias que todos arquivam durante a passagem do ciclo vital”, garante a especialista.





Leninha Wagner enfatiza que cada um dos traços de caráter guarda características que são usadas como defesa. “Quando identificamos e revelamos isso aos pacientes, o objetivo é que ele use as defesas em seu favor. Como, quando e onde precisar. Mas, quando conhecidas e reconhecidas, podem usá-las como proteção e não mais como defesa, que de forma descuidada pode virar ataque.”





Os cinco traços de caráter





1 – Esquizoide

Impressão geral de desengonçado. São pessoas magras, longilíneas, com a energia do corpo centrada na cabeça, racionalizam sentimentos, optam na dor pelo isolamento. Exigem respeito pelo seu jeito racional de ser, necessitam de um nível lógico de comunicação, são cerebrais e racionais.





2 – Oral

Impressão geral de fraco e precisando de apoio. São pessoas “arredondadas”, que carregam uma falta, um vazio, uma sensação de abandono. Querem sensibilidade e afeto nos contatos. São emotivas, choram fácil, querem um “ouvido” que as escute para que elas possam falar (sem parar), ou comida por perto, para que possam preencher esse vazio comendo (sem parar).





3 – Masoquista

Impressão geral de atarracado, carregando um grande peso. São pessoas de composição quadrada, com aparência forte, atarracadas. Exigem segurança para si. Entendem os outros, com extrema empatia. A ponto de trazer para si o problema e o erro do outro, se responsabilizando por tudo. Não dividem nem delegam. Guardam tudo dentro de si. São desconfiadas, demoram para formar vínculo e partilhar seus problemas. Não aceitam traições.





4 – Rígido

Impressão geral de prontidão e agressividade. Pessoas que aparentam muita energia, força e disposição física por todo o corpo. São belos, com curvas nos lugares certos, com forte capital estético, músculos rígidos. Exigem perfeição de si, do outro e da vida. Nada é bom o suficiente para eles. São a figura da exigência e da busca da perfeição. Vivem “relações triangulares”, competitivos ao extremo, estão sempre buscando um adversário à altura.





5 – Psicopático (psicopata)

Impressão geral, no homem, de orgulho, raiva e, às vezes, ameaçador. Na mulher, de infantilidade, meninice de extrema sensualidade. Pessoas com formato de corpo triangular, o corpo superior é inflado, com ombros largos, tensos e quadris estreitos, enquanto o corpo inferior é fraco e não aterrado. Esperam resultados, são articuladoras, a vida para eles é um “balcão” de negócios, sempre atentas ao lucros e ganhos. São envolventes, sedutoras e manipuladoras. Estão atentos a barganhas, trocas, compensações.