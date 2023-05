Golpe do amor: saiba como se proteger

683

Ana Cristina Ribeiro Alves destaca que a vítima de estelionato sentimental pode procurar a Polícia Militar (caso de flagrante) e Civil, além do Ministério Público (foto: Arquivo Pessoal)

Acompanhe as orientações de Ana Cristina Ribeiro Alves, que destaca os principais canais de denúncia, ressalta a necessidade de uma rede de apoio às pessoas que sofreram golpes e explica como o crime costuma ocorrer.





1 – “Eu confiei nele” foca na história de uma vítima de estelionato sentimental na internet. O que a levou a tratar desse assunto por meio da ficção?

Ana Cristina Ribeiro Alves - "Em primeiro lugar, foi a necessidade de dar voz às vítimas que não tinham coragem de procurar as autoridades policiais, com o receio de que o golpe viesse a público. Segundo, para mostrar os sinais apresentados pelos golpistas, como forma de prevenção. Por último, para mostrar que é possível a superação e recuperação da "Em primeiro lugar, foi a necessidade de dar voz às vítimas que não tinham coragem de procurar as autoridades policiais, com o receio de que o golpe viesse a público. Segundo, para mostrar os sinais apresentados pelos golpistas, como forma de prevenção. Por último, para mostrar que é possível a superação e recuperação da autoestima ".





2 – O que é o “golpe do amor” e como ele pode ser identificado no meio virtual?

"É a conduta criminosa praticada por alguém que esconde sua verdadeira identidade, valendo-se na maioria absoluta dos casos do meio virtual, no qual, usando técnicas de persuasão linguística e explorando algum tipo de vulnerabilidade, induz a pessoa a uma dependência emocional, direcionada à obtenção de lucro financeiro em prejuízo da vítima".

3 – Se uma pessoa é vítima do estelionato, o que ela pode fazer para denunciar? O que as pessoas ao seu redor podem fazer para acolhê-la?

"A vítima pode procurar a Polícia Militar (caso de flagrante) e Civil, além do Ministério Público. Há uma ferramenta gratuita no site , na qual é possível descobrir o IP do e-mail suspeito. Se ele estiver fora do Brasil, é possível utilizar o site , com ligação ao FBI. Já as pessoas ao redor podem ouvir a vítima, evitando julgamentos desnecessários e estimulando-a a práticas saudáveis e edificantes".





4 – Qual a importância desse acolhimento para o público que sofreu esse golpe?

"A natureza do golpe virtual do amor provoca consequências devastadoras na dignidade e autoestima da vítima, fazendo-a, muitas vezes, sentir-se inútil e até mesmo ridícula. A vulnerabilidade existente antes do golpe é agravada, sendo, às vezes, alimentados pensamentos suicidas. O acolhimento familiar, dos amigos e até mesmo de órgãos da Assistência Social, irá ajudar na superação do trauma".



Livro 'Eu confiei nele' tem crimes que ocorrem nas redes sociais (foto: Arquivo Pessoal)





5 – Para além do golpe, de que forma uma perspectiva positiva pode ajudar a reconstruir a autoestima dos leitores que se identificam com a protagonista do seu livro?

"Nossa mente se alimenta daquilo que oferecemos a ela: se insistirmos em recordar coisas negativas, não sobrará espaço para as positivas. No caso da personagem, o novo aprendizado ocupou a mente dela, com redirecionamento das energias gastas nas lembranças e lamentações a respeito do golpe. E sentir-se capaz de fazer algo novo e desafiador acabou com a ideia de inutilidade, resgatando a autoestima".

6 – Por que devemos falar mais sobre o estelionato sentimental?

"Porque é uma forma criminosa que cresce a cada dia, em um ambiente chamado por muitos de “terra de ninguém”, já que, apesar de existirem normas regulamentando as relações virtuais, nosso país ainda apresenta déficit em relação à estrutura necessária para identificar e punir os golpistas, além da deficiência na assistência às vítimas, ainda consideradas, por muitos, culpadas pelo golpe sofrido".

Ana Cristina Ribeiro Alves usou a literatura como ferramenta de conscientização sobre os casos de estelionato sentimental na internet. Oficial do Ministério Público de Minas Gerais e especialista em direito público e privado, ela escreveu no livro "Eu confiei nele" como esses crimes ocorrem nas redes sociais. A autora também aborda a importância da denúncia e propaga mensagens positivas a partir da história de uma vítima que superou o trauma.