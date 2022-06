'Fazendeiro do amor' é preso acusado de aplicar golpes em mulheres

O apelido do golpista era em razão de como ele cometia os crimes, pois se passava por fazendeiro para atrair mulheres (foto: Reprodução/Polícia Civil de Rondônia)

Usando nomes falsos para não ser preso, Teodoro Cassiano Cardoso, um golpista conhecido no estado de Rondônia como "Fazendeiro do amor" foi localizado pela polícia no último dia 7 de junho. O caso era investigado pela Delegacia de Ji-paraná.

O apelido do golpista era em razão de como ele cometia os crimes, pois se passava por fazendeiro para atrair mulheres. Em seguida, as vítimas transferiam propriedades e davam valores exorbitantes em dinheiro para o homem. Uma das mulheres perdeu a única casa que tinha no golpe.





Segundo informações da Polícia Civil de Rondônia (PCRO), quando os agentes foram cumprir o mandato de prisão, o homem se apresentou com o nome falso de Gilberto Cardoso e tentou subornar os agentes com R$ 50 mil. "Eu dou cinquenta mil reais para vocês e vocês esquecem que eu existo! Vocês poderiam ser diferentes! Não precisa ser assim!", disse o homem durante a prisão.





Os nomes falsos e fotos do suspeito foram divulgados pela PCRO com o intuito de identificar possíveis outras vítimas de golpes.