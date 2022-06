Bolsonaro sobre Dom e Bruno: 'Indícios levam a crer em uma maldade'

Leia mais: https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2022/06/13/interna_nacional,1373014/bolsonaro-sobre-dom-e-bruno-indicios-levam-a-crer-em-uma-maldade.shtml



Na ocasião, o presidente ainda opinou: "Pelo prazo, pelo tempo, já temos hoje oito dias, indo para o nono dia que isso tudo aconteceu, vai ser muito difícil encontrá-los com vida. Eu peço a Deus que isso aconteça, que os encontremos com vida, mas os informes, os indícios levam para o contrário no momento".



O indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian, desapareceram no último dia 5.

Corpos encontrados

A esposa do jornalista Dom Phillips confirmou, nesta segunda-feira (13/6), que a Polícia Federal (PF) encontrou os corpos do jornalista e do indigenista Bruno Pereira.



As autoridades ainda não confirmaram a informação, que foi revelada pelo jornalista André Trigueiro, da GloboNews.



Ontem, domingo (12/6), a PF disse que foram encontrados, um cartão de saúde com nome de Bruno e outros itens dele e de Dom Phillips.



Durante a tarde, os bombeiros informaram ter encontrado uma mochila, um notebook e um par de sandálias na área onde são feitas as buscas pelo jornalista inglês e pelo indigenista no interior do Amazonas.



Leia mais no site: https://em.com.br / https://uai.com.br



SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE!



Siga o Portal UAI nas redes sociais:

Instagram - https://instagram.com/estadodeminas/

Twitter - https://twitter.com/em_com" />