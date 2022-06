Mochila com pertences iguais aos dos desaparecidos é encontrada

Mergulhadores encontram mochila com pertences iguais aos dos desaparecidos (foto: Ministério da Defesa)

Uma mochila com pertences semelhantes aos que eram levados pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista Dom Phillips foi localizada por equipes de busca na região do Vale do Javari, neste domingo (12/6), por mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Amazonas.









"Tivemos a grata satisfação de ter êxito e encontrar uma mochila. Nessa mochila, tinha notebook, todos os pertences, meias, camisas, bermudas", disse um porta-voz do Corpo de Bombeiros, em Atalaia do Norte (AM).









Leia também: De acordo com a Agência Estado, indígenas que acompanhavam os trabalhos de busca no rio e que conheciam Bruno e Dom atestaram que a mochila pertencia a um dos dois.Leia também: Univaja: nova embarcação pode dar pistas dos desaparecidos na Amazônia.





O material foi entregue à Polícia Federal (PF) para perícias. Logo mais, às 20 horas, o órgão irá emitir uma nota com mais informações.





Embarcação encontrada



Mais cedo neste domingo, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) afirmou ter encontrado uma embarcação na região de busca pelo indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips.





De acordo com a organização, a embarcação pode ser de propriedade de Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, que está detido para investigação. No entanto, a Univaja diz que a informação sobre o dono do barco "ainda precisa ser confirmada pelos responsáveis pelas investigações".