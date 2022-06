Em vídeo, atriz Malu Mader pede o máximo empenho do governo federal nas buscas (foto: Reprodução Twitter)

A atriz Malu Mader fez um apelo ao governo Jair Bolsonaro (PL), nessa sexta-feira (10/6), para que "se empenhe" nas buscas pelo jornalista inglês Dom Phillips e pelo indigenista Bruno Pereira, desaparecidos no último domingo (05/6) na Amazônia.

"Estou aqui para pedir ao governo brasileiro que se empenhe e tente salvar Bruno Pereira e Dom Phillips. A Amazônia também corre risco. E, consequentemente, a vida de todos nós, corre risco. O mundo inteiro sabe disso. Por favor, ajam com a máxima urgência", afirmou a atriz em um vídeo postado nas redes sociais.

MÁXIMA URGÊNCIA

Atriz Malu Mader faz apelo ao governo Bolsonaro nas buscas na Amazônia. "Estou aqui para pedir ao governo brasileiro que se empenhe nas buscas pelo jornalista inglês Dom Phillips e pelo indigenista Bruno Pereira", pede a atrizhttps://t.co/N7Pd43vRtt pic.twitter.com/I04Hs911i2 %u2014 Estado de Minas (@em_com) June 11, 2022

Neste sábado, o nome da atriz está entre os assuntos mais comentados no Twitter. Após a divulgação do vídeo, atriz recebe críticas de bolsonaristas.

Sangue

A Polícia Federal identificou vestígios de sangue na lancha de um suspeito de estar envolvido no desaparecimento do jornalista britânico Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira.



O material encontrado nesta quinta-feira (9/6) será encaminhado para perícia e o laudo deve definir se o sangue é de origem é humana ou animal.



As buscas por eles continuam e a repercussão do caso vem ganhando força nas redes sociais, no Brasil e no exterior.