Desaparecimento na Amazônia: PF encontra sangue em lancha de suspeito

Militares seguem buscas por jornalista britânico e indigenista brasileiro (foto: Ministério da Defesa)

A Polícia Federal identificou vestígios de sangue na lancha de um suspeito de estar envolvido no desaparecimento do jornalista britânico Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira. O material encontrado nesta quinta-feira (9/6) será encaminhado para perícia e o laudo deve definir se o sangue é de origem é humana ou animal.



O suspeito, de 41 anos, identificado como Amarildo da Costa de Oliveira — também conhecido como "Pelado" — está preso desde terça-feira (7) e a suspeita da polícia é que a lancha dele foi usada para perseguir a embarcação que Bruno e Dom usavam.