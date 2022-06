Funai critica desaparecidos por falta de autorização em viagem

presidente informou que há um procedimento para a entrada em localidades como a do Vale do Javari, portanto "de forma nenhuma" a Funai emitiu autorização para o ingresso na área (foto: Reprodução/Redes sociais)









"Muito complicado quando duas pessoas resolvem entrar na área indígena sem nenhuma comunicação formal aos órgãos de segurança, nem mesmo à Funai, que exerce sua atribuição dentro dessa área indígena", alegou Xavier ao programa Voz do Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).





O presidente informou que há um procedimento para a entrada em localidades como a do Vale do Javari, portanto “de forma nenhuma” a Funai emitiu autorização para o ingresso na área.





O processo, segundo ele, conta com apoio do Exército brasileiro, porque a ideia é evitar que indígenas achem que as pessoas são uma ameaça, garantindo a segurança dos expedidores. Além disso, a atitude ajuda a controlar a disseminação de doenças. “Ali é uma área que nós sabemos que tem influência do narcotráfico", declarou.





Bruno Araújo, no entanto, foi servidor de carreira da Funai e coordenava a área de Índios Isolados e de Recente Contato da Diretoria de Proteção Territorial da Funai (CGIIRC). Mesmo com profundo conhecimento relativo ao tema e da área, foi exonerado da função sem justificativa, em 2019.





O acontecimento ocorreu após Bruno ter gerido uma operação que desmontou o esquema de garimpeiros na terra indigena Yanomami, em Roraima. Ele foi substituído, à época, pelo missionário Ricardo Lopes Dias, que ficou nove meses no cargo. O indigenista pediu licença da instituição e se voluntariou para capacitar indígenas junto à União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja).