PF confirma ter encontrado cartão de saúde do indigenista Bruno Pereira

A Polícia Federal (PF) informou ter encontrado, neste domingo (12), um cartão de saúde do indigenista Bruno Pereira e outros objetos dele e do jornalista inglês Dom Phillips, desaparecido na região do Vale do Javari, na Amazônia.Mais cedo neste domingo, mergulhadores encontram uma mochila com pertences iguais aos dos desaparecidos. Por meio de nota, a PF disse ter achado uma calça preta, um chinelo preto e um par de botas do indigenista no local onde se concentram as buscas. Também foi encontrado uma mochila de Dom com roupas pessoais e um par de botas dele.Segundo a PF, a mochila estava amarrada em uma árvore, em área de igapó, terreno de mata alagada. Um grupo de indígenas, que também acompanhou as buscas , sinalizou que a mochila pertenceria a um dos dois desaparecidos. O material foi encaminhado à perícia. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips estão desaparecidos desde o dia 5 de junho . A dupla percorria a floresta com o objetivo de consolidar trabalhos conjuntos entre ribeirinhos e indígenas, na vigilância do território afetado pelas intensas invasões de garimpeiros e do desmatamento ilegal.