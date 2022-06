Desaparecimentos no AM: PF pericia material genético em lancha

As buscas pelo indigenista Bruno Araújo Pereira e pelo jornalista inglês Dom Phillips continuam (foto: BBC/divulgação)

Será submetida a uma perícia em busca de vestígios de materiais genéticos a lancha apreendida pela Polícia Federal com o homem apontado como suspeito de ligação com o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips.