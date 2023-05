UFSCar busca pessoas para estudo sobre inteligência emocional e autoestima

683

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está buscando participantes entre 18 e 50 anos para um estudo realizado pelo Departamento de Psicologia (DPsi) que investiga a inteligência emocional e a autoestima em adultos. Os interessados %u200B%u200Bem colaborar com a pesquisa devem ter concluído o ensino médio e podem ser de qualquer parte do Brasil, uma vez que a experiência será aplicada on-line.





O propósito do estudo é analisar e entender como os adultos percebem e lidam com questões e situações relacionadas à inteligência emocional e autoestima, além de identificar as principais disfunções psicológicas decorrentes da falta de autoconhecimento e compreensão desses aspectos. Elaine Mônaco Sousa, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSi) e responsável pela pesquisa, explicou que a hipótese do estudo é que uma melhor autopercepção e compreensão emocional podem facilitar o gerenciamento das emoções e, consequentemente, promover a autovalorização.













A pesquisa aplicada em duas etapas. Na primeira, o participante responderá on-line aos 'Instrumentos de Desempenho Máximo e de Autorrelato', que avaliarão a inteligência emocional e a autonomia. Essa fase leva cerca de 35 a 40 minutos para ser concluída. Além disso, o participante poderá indicar uma segunda pessoa, com quem mantenha vínculo próximo, para também colaborar com o estudo.



Na segunda etapa, a pessoa indicada responderá on-line aos 'Instrumentos de Heterorrelato', que permitirão avaliar a inteligência emocional e a autonomia do participante principal com base na percepção do indicado. Essa fase tem duração prevista de 10 a 20 minutos.





Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a pesquisadora Elaine Mônaco Sousa pelo e-mail elainemonaco@estudante.ufscar.br ou WhatsApp (16) 99177-5456.