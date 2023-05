Por que mulheres se sobressaem quando o assunto é inteligência emocional?

683

(foto: Freepik)

Por anos, a mulher ficou conhecida como o sexo frágil, mas isso caiu por terra. Estudo da Korn Ferry Hay Group, em relação à inteligência emocional , mostra que as mulheres superam os homens em 11 das 12 habilidades estudadas. "Isso significa que conseguimos desenvolver a capacidade de lidar de forma correta com nossas emoções, favorecendo o dia a dia, a vida e os relacionamentos com outras pessoas", explica a psicoterapeuta Bila Freitas.Mesmo em meio aos desafios, machismo , desigualdade, tarefas domésticas e trabalho, o público feminino consegue desenvolver a inteligência emocional, o que faz a diferença quando o assunto é ter controle e tomar decisões. "O autoconhecimento traz empoderamento, faz com que saibamos o nosso valor, construímos autoestima e o amor próprio", acrescenta.A pesquisa também revelou que, entre as mulheres, a empatia apareceu 45% mais frequentemente do que entre os homens. "Acredito que, pelo fato da mulher ter responsabilidades desde cedo, precisa amadurecer antes para enfrentar os desafios da vida. Por isso, ela consegue se colocar no lugar do outro com mais facilidade e ajudar a todos ao seu redor", revela a psicoterapeuta.Ter consciência sobre os sentimentos experimentados permite entender quais são os gatilhos de cada um. "Com o passar do tempo, você percebe que está com mais jogo de cintura, que se tornou uma pessoa mais leve, otimista e que resolver problemas não é mais um fardo", enfatiza a psicoterapeuta.Cada pessoa tem um tempo para desenvolver tal habilidade, e se cobrar não é a melhor postura. "As pessoas têm diferentes realidades, desafios e história de vida, então, a forma de aprender a lidar com os sentimentos será única para cada uma. Não adianta se comparar ou achar que seu processo é lento. Permita se conhecer, auto perdoar, e também perdoar aos outros, assim ficará em paz consigo mesmo e poderá viver mentalmente saudável. É importante ter a ajuda de um profissional no desenvolvimento da inteligência emocional, uma pessoa de fora, que entende sobre o assunto e irá ajudar sem julgamentos, lhe dará acolhimento. Sempre é tempo de evoluir", diz Bila.É fundamental reconhecer os próprios pontos fortes e fracos. "Você terá autoconfiança suficiente para demonstrá-los quando for necessário. Muita gente confunde isso com arrogância, mas, na medida certa, saber quais são suas qualidades e utilizá-las a seu favor pode fazer toda a diferença", aconselha.Passar por situações difíceis é comum para todos, mas a diferença está na forma de como agir. "Não se cobre tanto, é normal ter dias ruins, mas saiba que tudo é passageiro e que você pode contar com a ajuda de um profissional para trabalhar suas emoções e ter o controle delas", finaliza Bila.