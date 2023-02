Como ter equilíbrio quando o emocional está prejudicado?

É urgente que se olhe para os desequilíbrios na saúde mental mundial e se busque meios de enfrentamento desses estigmas para a busca também de políticas públicas do segmento que se dediquem a esse problema.

Fim do Janeiro Branco: saúde mental está relacionada à busca de equilíbrio

Maria Fernanda Caliani, psiquiatra, especialista em terapia cognitiva comportamental, faz um alerta sobre o tema: "Ninguém duvida que haja um estigma ligado a quem tenha doença mental . É isso que significa a palavra estigma: exclusão, discriminação e ela é a maior barreira que impede as pessoas de buscarem assistência médica”.Leia também: Mês dedicado à saúde mental: empatia para tratar e conviver. E enfatiza: "Somos todos suscetíveis a vivenciar a loucura, a angústia, a passar por uma crise emocional. Acredito ser próprio do ser humano. É muito importante que nossas sociedades tragam respostas ao sofrimento psíquico. Seja nas nossas questões mais banais do dia a dia, seja nas questões mais profundas e complexas, a nossa saúde mental é relevante nas decisões e nas relações que tecemos na vida”.