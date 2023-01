Fim do Janeiro Branco: saúde mental está relacionada à busca de equilíbrio

(foto: Safespace)

Psicóloga vestindo jaleco sentada em mesa de escritório em frente ao computador (foto: Psicóloga Roselene Espírito Santo Wagner)

A busca pelo equilíbrio nos leva ao conceito de saúde física e mental. De acordo com a Ph.D em Neurociências, doutora em Psicologia, Mestre em Psicanálise e Neuropsicóloga especialista no tratamento de diversos transtornos, Roselene Espírito Santo Wagner, nossa saúde depende de uma afinação entre o indivíduo e o ambiente onde está inserido, portanto a saúde do homem e a saúde da sociedade estão intimamente ligadas."São necessários seres humanos sadios, para a formação de uma sociedade igualmente sadia e vice versa. Há um mecanismo muito complexo e delicado na construção desse binômio, que permite o corpo humano ajustar-se nas condições internas e externas", disse.Conforme Roselene, estudando o comportamento humano, compreende-se melhor essa dinâmica do mundo mental, para a produção e constância no padrão emocional; e uma interação social saudável.A Campanha Janeiro Branco, visa conscientizar a população, sobre a importância da emoção que atravessa o comportamento, gerando nossa aparição no mundo. Assumindo compromisso de evoluir dentro das etapas do ciclo vital. Através da apreciação de tudo o que vê, ouve, prova, sente, pensa, imagina, combinando a neuroquímica com a experiência vital e tudo o que ela poderá utilizar em seu equipamento intelectual, para determinar portanto as ações e reações no cotidiano, mais produtivas e positivas."As distorções da realidade e muitos comportamentos inadequados, resultam dessas complexas interações. Cada pessoa representa um mundo complexo, em suas variáveis singulares. Nesta campanha queremos tornar consciente as ações inconscientes, para enfrentarmos ativamente nossos estados psicológicos desafiadores e ou adoecidos, ao invés de simplesmente aceitar a angústia num estado apático de forma conformista", pontuou.Conforme a profissional de saúde, a habilidade de preocupar-se construtivamente com nossa saúde mental, está mais ligada ao autoconhecimento e a informação do que qualquer outro fator. "Quanto mais elevado o nível de autoconhecimento, maior a autorresponsabilidade e a consciência de si. A busca por ajuda profissional competente, traz benefício não apenas para quem procura, mas também para quem com ele convive", finalizou.